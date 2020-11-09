Школьники Магаданской области после каникул вернулись в учебные заведения

ТАСС, 9 ноября. Ученики школ Магаданской области в понедельник после каникул вернулись к очному режиму обучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня, 9 ноября, школьники региона вышли с каникул на очное обучение", - рассказали в пресс-службе.

Каникулы в школах Магаданской области начались 26 октября, на неделю раньше положенного срока. При этом продолжительность отдыха для учеников увеличилась на одну неделю. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения, в том числе среди учащихся, педагогического состава и других сотрудников образовательных организаций.

До каникул в регионе на самоизоляции по причине контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией находились 77 педагогов и 2 211 школьников. В школах было зарегистрировано 107 заболевших детей и учителей. За все время пандемии в Магаданской области, по состоянию на 8 ноября, зарегистрировано 4 838 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 3 508 пациентов, 42 умерли. Суточный прирост инфицированных - около 50 человек.