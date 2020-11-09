Уровень воды в Байкале опустился на 1 см ниже критической отметки

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в озере Байкал, из-за повышения которого увеличила сбросы Иркутская ГЭС, опустился ниже критической отметки в 457 м и составил, по данным на понедельник, 456,99 м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Уровень воды в озере Байкал составляет 456,99 м. Динамика за сутки - минус 1 см", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на аналогичную дату прошлого года уровень был на отметке 456,78 м.

В 2020 году наблюдается повышенная водность Байкала. В сентябре уровень воды в озере достигал 457,12 м - на 12 см выше критической отметки, в связи с чем пропуск воды на Иркутской ГЭС был увеличен с 2 400 до 2800 куб. м в секунду. После этого в Иркутске подтопило острова на реке Ангаре.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока.