Медуниверситет в Хабаровском крае направит 75 студентов на помощь в борьбе с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный государственный медицинский университет в Хабаровске готов при необходимости направить еще 75 студентов 4-6-х курсов на помощь врачам, лечащим пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения Хабаровского края в Instagram.

"Они могу занять должности младшего персонала. Начинающие врачи окажут поддержку как в больницах и на маршрутах скорой помощи, так и в колл-центрах, куда звонят заболевшие", - говорится в сообщении.

Сейчас в 12 медучреждениях края уже работают 242 студента. В Комсомольске-на-Амуре привлечено 30 целевиков, в районе имени Лазо врачам помогают 22 человека. 25 волонтеров дежурят в коллцентрах и регистратурах поликлиник. В бригадах скорой медицинской помощи трудятся 64 студента и ординатора университета.

"Наша задача - создать условия и возможность трудоустройства студентов на должностях медицинских работников. Буквально вчера к нам приходил иностранный студент нашего университета, который изначально работал санитаром. Недавно он сдал экзамен и решил работать в красной зоне в реанимации краевой больницы. К сожалению, в его семье умер родственник от ковида и молодой человек решил работать там, где помогают вылечиться от этой болезни", - приводятся в сообщении слова ректора университета Константина Жмеренецкого. Уточняется, что иностранные студенты медуниверситета могут быть трудоустроены без дополнительных разрешений.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились свыше 18,1 тыс. человек, умерли 144 человека. За минувшие сутки зафиксировано 238 новых случаев заболевания.