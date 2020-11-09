В Хабаровске под лечение пациентов с коронавирусом перепрофилируют еще одну больницу

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края перепрофилируют еще одну больницу под лечение больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Сейчас рассматривается вопрос о полном перепрофилировании КГБУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева" для приема больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас в больнице развернуто 200 коек для пациентов с COVID-19, и все они заняты", - уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения края.

Больница находится в краевом центре, где коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят более чем на 90%. Под лечение таких пациентов полностью отведена городская больница № 10, койки развернуты и в других учреждениях, но прием пациентов других профилей в них продолжается.

Всего в Хабаровском крае развернута 2 951 койка для больных коронавирусной инфекцией, из них занято 2 455 (83%). В Комсомольске-на-Амуре занято порядка 80% коек. Амбулаторно в регионе лечатся 3,5 тыс. человек.

Сообщается также, что региональный Минздрав изыскал 10 млн рублей для дополнительной закупки кислородных концентраторов - потребность в них растет. Также решается вопрос поставок кислорода промышленными предприятиями региона, которые могут его производить. Использование кислорода в качестве медицинского газа требует специального лицензирования.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились свыше 18,1 тыс. человек, умерли 144 человека. За минувшие сутки зафиксировано 238 новых случаев заболевания. Из-за роста заболеваемости власти ввели дополнительные ограничения - запретили присутствие болельщиков во время спортивных матчей местных хоккейных команд. В регионе приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат.