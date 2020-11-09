Ульяновские власти увеличили выплаты по проектам "Земский фельдшер" и "Земская медсестра"

УЛЬЯНОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Выплаты на покупку жилья участникам программ "Земский фельдшер" и "Земская медсестра" в Ульяновской области увеличены вдвое - до 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"Мы приняли решение повысить выплаты по уже действующим проектам. В региональные программы "Земский фельдшер" и "Земская медицинская сестра" внесены изменения, согласно которым размер единовременной выплаты на приобретение жилья увеличен с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. И сняты возрастные ограничения", - сказал собеседник агентства.

Морозов уточнил, что федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в регионе с 2011 года. "Всего за время их действия в медицинские учреждения привлечено 446 врачей различных специальностей и 50 медработников. В регионе также утверждена региональная программа "Земская медицинская сестра". За 2016-2019 годы по ней заключено 49 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья", - пояснил губернатор.

По его словам, только за восемь месяцев этого года в региональные учреждения здравоохранения трудоустроилось 170 врачей и 245 сотрудников среднего медицинского персонала. "Сейчас численность врачей всех специальностей в регионе составляет 4 389 человек, среднего медицинского персонала - 13 560 человек. Наша цель - до 2024 года довести число медицинских работников в организациях, находящихся в ведении регионального Минздрава, до 5 618 и 15 115 специалистов соответственно", - отметил Морозов.

Губернатор добавил, что с целью обеспечения кадрами отдаленных территорий с 2021 года, помимо действующих программ, будет реализован проект "Земский главный врач". "По нему будут предоставляться единовременные и ежегодные денежные выплаты главным врачам при трудоустройстве в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек. Условиями для получения единовременной и ежегодных выплат является наличие у главного врача стажа работы по специальности не менее пяти лет, сертификата специалиста с допуском к осуществлению медицинской деятельности по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и квалификационной категории по этой специальности", - сказал он.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В 2018 году также началась реализация программы "Земский фельдшер" с выплатой 500 тыс. рублей, получить ее имеют право в том числе фельдшеры скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты.