Власти Приморья заявили, что очередь на пункте пропуска Пограничный постепенно уменьшается

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на международном автомобильном пункте пропуска Пограничный на российско-китайской границе в Приморье постепенно снижается. Динамика сокращения числа фур, ожидающих пропуска, отмечена после того как власти ввели временное ограничение проезда на территорию, прилегающую к погранпереходу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

По данным Уссурийской таможни, в воскресенье количество транспортных средств, скопившихся перед пунктом пропуска, составляло 135 автомобилей, в понедельник утром - 129 транспортных средств.

"[Очередь на пункте пропуска Пограничный на российско-китайской границе в Приморье] уменьшается, но медленно. Последние 15 машин [по электронной очереди на территорию, прилегающую к пункту пропуска] пропустили 7 ноября. <…> Как и планировалось, сейчас [власти] посмотрят динамику снижения, исходя из чего можно будет делать прогнозы о возобновлении пропуска к пункту", - сообщили в пресс-службе.

Китайские власти в октябре ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции, и одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход Пограничный - Суйфэньхе, что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур. Движение через пункт пропуска возобновилось 27 октября, ежедневно границу пересекают от 30 о 45 фур.

В связи с этим остается сложной ситуация с поставками некоторых наименований фруктов и овощей в Приморье из КНР, откуда в регион осуществляются основные их поставки. В связи с коронавирусом, сообщила ранее пресс-служба краевого правительства, до 1 декабря продлен режим электронных очередей у пунктов пропуска автотранспорта на российско-китайской границе.