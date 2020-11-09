"Ъ": правила оформления мелких ДТП могут изменить во избежание "повторных" аварий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий (ДТП) могут пересмотреть, чтобы избежать "повторных" ДТП, когда наезд осуществляется во время оформления аварии. Об этом сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По информации издания, МВД, правительству Москвы и экспертному центру Probok.net поручили провести анализ статистики смертей в результате подобных ДТП в Москве. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет правкомиссию, газете подтвердили факт этого поручения и отметили, что МВД нужно проверить долю погибших в "повторных" авариях. Если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в столице, то правила оформления дорожно-транспортных происшествий могут изменить.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года произошло более 3 тыс. ДТП, которые были связаны с наездом на стоящие машины. При этом в Москве число таких аварий снижается (235 происшествий с начала года, 29,4%), но число погибших в них выросло (36 человек, +24% к 2019 году). Как сообщает "Коммерсантъ", в департаменте транспорта Москвы считают, что порядка 40% аварий, которые связаны с наездом на другой автомобиль, происходят из-за оформления другого ДТП и чаще всего на МКАД.

В ЦОДД Москвы готовят предложения по корректировке порядка оформления ДТП. В центре пояснили газете, что нужно предусмотреть случаи, когда водитель сможет покинуть место аварии и оформить ДТП на обочине, например, если аварии происходят на дороге с высоким скоростным режимом. По мнению ЦОДД, жесткое требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв и уменьшит шанс возникновения "повторных" ДТП. Также в центре добавили, что знак аварийной остановки, который применяется в случае ДТП, "не выполняет свою функцию и не информирует других участников движения из-за конструкции, размера и недостаточной отражающей способности".

Российский союз автостраховщиков (РСА) отметил, что водители могут использовать приложение "ДТП. Европротокол", которое работает по всей стране и дает возможность передавать фото с места ДТП в страховую компанию, и работающим в пяти регионах России приложением "Помощник. ОСАГО", которое позволяет оформить электронное извещение о происшествии. При этом "Помощник. ОСАГО" пока не предоставляет возможности подать электронное заявление на выплату, в связи с чем необходимо принятие поправок к законам об ОСАГО, организации страхового дела. Как уточнили в РСА, соответствующий проект закона внесен в Госдуму и находится на стадии рассмотрения.

Электронное извещение о ДТП

С 1 ноября водители получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Сделать это можно через приложение "Помощник ОСАГО" без вызова сотрудников ГИБДД. Эта опция доступна для физических и юридических лиц.