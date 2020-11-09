Минздрав Хакасии опроверг информацию о массовых выписках больных с COVID-19

ТАСС, 9 ноября. Министерство здравоохранения Хакасии опровергло информацию о массовой выписке больных с COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве.

Местные СМИ ранее в понедельник сообщили, что перед приездом в республику специалистов Минздрава России из региональных больниц будут массово выписывать больных с коронавирусом, чтобы показать наличие в регионе свободных коек.

"Массовой выписки, как пишут некоторые СМИ, не будет. Будут выписывать только тех, у кого положительная динамика к выздоровлению по показанию врача, но тест на коронавирус еще положительный", - сказал собеседник агентства, добавив, что это позволяют новые правила Минздрава РФ, вступившие в силу с 8 ноября.

В понедельник в республику прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,8 тыс. человек, умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для больных с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.