Турпоток во Владимирскую область сократился на 34% в условиях пандемии

ВЛАДИМИР, 9 ноября. /ТАСС/. Поток туристов, приезжающих во Владимирскую область, по итогам девяти месяцев 2020 года сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы гостиничного бизнеса упали на 48%. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.

"В общих цифрах поток снизился на порядка 34% по итогам девяти месяцев по отношению к [аналогичному] периоду прошлого года, заполняемость гостиниц снизилась на 48%. <…> По количеству экскурсантов, которые приезжают к нам на один день, за последние месяцы мы отыграли. С точки зрения туристов, которые приезжают и хотя бы на сутки остаются, здесь ситуация не такая хорошая", - сказал он.

Он отметил, что вторая половина лета и начало осени были успешными для туристического бизнеса. Власти возлагают надежды на то, что в новогодние праздники гостиницы будут заполнены туристами. Сейчас отмечается некоторый спад, который возник из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом.

"Сейчас идет определенный провал, сейчас из-за пандемии люди боятся ездить. Если летом этот накал спал, то сейчас, когда пошел рост заболеваемости коронавирусом, люди опять начали волноваться, ехать ли с детьми, с пожилыми родственниками. И это имеет значение. <...> Сейчас очень тяжело с прогнозами восстановления рынка", - добавил он.

По словам Ремиги, сейчас власти региона начинают работу над созданием регионального бренда, с помощью которого надеются расширить аудиторию туристов, посещающих область. Представить бренд планируется к середине 2021 года. Как ранее сообщили ТАСС в комитете по туризму Владимирской области, в 2019 году регион посетили 4,9 млн туристов и экскурсантов.

С 24 июля во Владимирской области большинству гостиниц разрешили размещать жителей региона и командированных граждан. В начале августа были сняты ограничения на размещение туристов из других регионов.