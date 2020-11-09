Глава Ижевска выздоровел после заражения коронавирусом

ИЖЕВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который ранее заразился коронавирусом, выздоровел и выходит на работу. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня хочу вас проинформировать, что выхожу на работу, сегодня первый рабочий день после COVID-19. Болезнь протекала без осложнений, поэтому я достаточно быстро возвращаюсь в строй", - написал он.

Бекмеметьев поблагодарил горожан за поддержку. "Огромное вам спасибо, берегите себя, свое здоровье и своих близких", - добавил глава города.

26 октября Бекмеметьев сообщил, что заразился коронавирусом, и ушел в связи с этим на самоизоляцию. В конце весны инфекция была выявлена у главы Удмуртии Александра Бречалова, также были инфицированы министр труда и министр здравоохранения республики. Все они выздоровели.