В Башкирии вводят самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания вводят в Башкирии со вторника, сообщил в понедельник глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

"Я сегодня подпишу указ о переводе жителей нашей республики старше 65 лет, плюс жителей, которые имеют хронические заболевания, согласно приложению, которое будет определено в этом указе. Мы переводим их на режим обязательной самоизоляции. В период с 11:00 до 13:00 этот режим не действует, они могут выйти прогуляться, выйти в магазины", - сказал Хабиров.

По его словам, указ затронет несколько сотен тысяч людей.

Также по решению оперштаба несовершеннолетним ограничат доступ в торговые центры. "Мы приняли решение, что детям до 18 лет нечего делать в торговых центрах без родителей или опекунов, потому что торговые центры в итоге превращаются в места прогулки", - добавил глава региона.

С понедельника учащиеся 6-10-х классов в регионе перешли на дистанционный формат обучения, который должен продлиться до 22 ноября. Очные занятия будут посещать начальные, а также пятые и одиннадцатые классы.

По состоянию на 9 ноября в Башкирии подтверждено 11 653 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 106 за последние сутки. Всего выздоровели 93% от всех заболевших, умерли 60 человек.