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Пандемия COVID-19

Ростуризм рекомендовал отдых на термальных источниках России для профилактики коронавируса

Они снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Отдых в этом году на российских термальных источниках может стать дополнительной мерой профилактики коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств - снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы. Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках с точки зрения профилактики коронавируса", - сказали в Ростуризме. Отмечено, что "оздоровление граждан, наряду с соблюдением мер предосторожности, является важным элементом снижения уровня заболеваемости".

Термальные источники и санатории есть в Кавказских Минеральных Водах, в Краснодарском крае, на Алтае, на Байкале и на Камчатке, отметили в Ростуризме. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 6 ноября впервые открыла термальный сезон в Тюмени.

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РоссияПандемия COVID-19
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