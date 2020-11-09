Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее по праву считают выдающимся представителем российской культуры. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Вас по праву считают выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем. Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия - искренняя увлеченность любимым делом и огромное уважение к людям, которым вы щедро дарите тепло своей души и сердца", - говорится в поздравлении Путина.

Президент пожелал Александре Пахмутовой и ее супругу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.