Мэр Владивостока госпитализирован с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Главу администрации Владивостока Олега Гуменюка госпитализировали с коронавирусом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии.

"Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Он находится в городе", - сообщили в мэрии.

Там добавили, что обязанности главы города исполняет вице-мэр Наталья Соколова.

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего заболевших с начала эпидемии в регионе 17 227, умерли 175 человек. В регионе начали открывать амбулаторные инфекционные центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Чтобы исключить угрозу заражения окружающих, заболевшим до медпунктов помогут добраться волонтеры, которые уже переболели ковидом и приобрели антитела.

В Приморье действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.