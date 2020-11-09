Водителям в Москве рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичным водителям рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь заморозков и снега. Это поможет, в частности, избежать очередей на шиномонтаж, сообщается в понедельник в официальном Telegarm-канале столичного департамента транспорта.

"Температура воздуха [минувшей ночью] опустилась ниже нуля, и на дорогах местами образовалась гололедица. Мы "переобули" все автомобили ЦОДД - зима совсем близко. И вам советуем: не ждите заморозков и снега, "переобуйтесь" сейчас и сберегите нервы и время потом", - отмечается в публикации.