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Водителям в Москве рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю

В столичном департаменте транспорта отметили, что это поможет избежать очередей на шиномонтаж

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичным водителям рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь заморозков и снега. Это поможет, в частности, избежать очередей на шиномонтаж, сообщается в понедельник в официальном Telegarm-канале столичного департамента транспорта.

"Температура воздуха [минувшей ночью] опустилась ниже нуля, и на дорогах местами образовалась гололедица. Мы "переобули" все автомобили ЦОДД - зима совсем близко. И вам советуем: не ждите заморозков и снега, "переобуйтесь" сейчас и сберегите нервы и время потом", - отмечается в публикации.

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