Власти Подмосковья примут новые ограничительные меры для людей старше 65 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести новые ограничительные меры для жителей региона старше 65 лет с 11 ноября. В частности, будут заблокированы социальные карты, сообщил в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала " Россия-24 ".

"В эту среду мы примем дополнительные ограничения для людей старшего поколения. Мы сейчас внимательно посмотрим, где и что можно сделать. Наша задача - еще большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста, людей старшего поколения <...> С большой долей вероятности мы будем вынуждены заблокировать карты для людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома", - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что лицам, которые в настоящее время находятся дома на самоизоляции, оказывают помощь социальная служба и волонтеры. "Все системы ограничения, в том числе и по передвижению, [по ним] как такового строгого запрета нет, можно ходить и в магазин, и в парк<...> Но все-таки система самоизоляции для 65+ является обязательной. Человек 65+ должен соблюдать все меры предосторожности", - добавил Воробьев.

Второго ноября в Подмосковье был введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Согласно постановлению губернатора, эта мера будет действовать до 15 ноября.

Также губернатор отметил, что более 35 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус проводятся в Подмосковье ежедневно.

"Каждую неделю мы наращиваем тесты. Их уже больше 35 тыс. в сутки - тестов [методом] ПЦР. Еще раз скажу, что к 15 ноября мы развернем максимальное - порядка 19 тыс. - количество коек [для пациентов с коронавирусом]", - сказал Воробьев.

Он отметил, что динамика по заболеваемости высокая. Протоколы стали совершеннее, врачи набрались опыта, а также закупается достаточно лекарств. Кроме того, ситуация в системе здравоохранения очень напряженная, также отмечается очень высокая госпитализация.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлен 90 251 случай заражения, выздоровели 67 150 человек, умерли 1 677.

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