Вакцинация от пневмококка жителей Приамурья старше 60 лет начнется в ноябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Амурской области закупило 6 тыс. доз вакцины от пневмококковой инфекции для населения старше 60 лет. Иммунизация начнется в середине ноября, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Шесть тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции для лиц старше 60 лет, именно тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарным диабетом, с ослабленной иммунной системой, закуплено в Амурской области. Иммунизация начнется с середины ноября", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Василия Орлова была актуализирована программа вакцинации против пневмококковой инфекции групп риска, что позволит снизить заболеваемость внебольничными пневмониями и число осложнений от COVID-19. На приобретение вакцины из областного бюджета было выделено 10 млн рублей.

За неделю в регионе зарегистрировано 1 051 случай коронавируса. У большинства заразившихся заболевание протекает как ОРВИ (66%), у 27% как пневмония, а у 7% - бессимптомно. Из числа заболевших 36% - люди в возрасте от 50 лет. Всего в Амурской области с начала пандемии выявлено 7 874 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 63 человека умерли.