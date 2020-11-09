Центр им. Гамалеи и РФПИ расскажут о вакцине против коронавируса "Спутник V" в соцсетях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр им. Гамалеи запускают в социальных сетях международную кампанию по информированию пользователей о российской вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщили в понедельник в фонде.

"Каналы вакцины #SputnikV в социальных сетях расскажут пользователям о ходе клинических испытаний, производства и вакцинации населения в различных странах. Ученые НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи расскажут про создание вакцины и технологии, которые при этом использовались. Люди, уже вакцинированные #SputnikV, расскажут про свой личный опыт", - пояснили в РФПИ.

Каналы #SputnikV в соцсетях в дальнейшем станут основной платформой для публикации новостей о вакцине, ее производстве, данных о числе уже получивших прививку. В них также будут транслировать крупные мероприятия по этой теме и интервью ведущих экспертов. Информация будет доступна в Twitter, Facebook, Instagram и Youtube.

"Фокусом нашей кампании в социальных сетях станет предоставление самой последней информации о вакцине для мировой аудитории. Однако кроме этого наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей", - рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.