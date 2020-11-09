Власти Краснодара назвали стабильно напряженной ситуацию с распространением коронавируса

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Ситуацию с распространением коронавируса в Краснодаре можно назвать "стабильно напряженной". Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Краснодаре - 6,6 тыс., из них более 5,1 тыс. выздоровели, сообщил в ходе еженедельной планерки в городской администрации заместитель начальника отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации города Сергей Звягинцев.

"Эпидемиологическую обстановку в Краснодаре по состоянию на 9 ноября можно оценить как стабильно напряженную. Наличие коронавирусной инфекции на сегодняшний день лабораторно подтверждено у 6 609 человек, выздоровели 5 153 человека, что составляет 78% от всех заболевших", - приводит пресс-служба городской администрации слова Звягинцева.

Уточняется, что все жители Краснодара обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и местах массового скопления людей. В инфекционных стационарах краевого центра проходят лечение 569 человек. В настоящее время осуществляется контроль за соблюдением режима самоизоляции лицами, контактными в очагах инфицирования, сроком до 14 дней. По состоянию на утро понедельника, таких лиц в Краснодаре 1 798.

Борьба с коронавирусом

Власти Краснодарского края 5 ноября сообщали, что несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, не планируют возобновлять действие режима карантина, для принятия мер по недопущению распространения инфекции в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

В частности, власти усилят контроль за перевозкой пассажиров в общественном транспорте, планируется увеличить количество проверок соблюдения масочного режима в автобусах, маршрутках, такси. Кроме того, власти увеличат количество рейдов по объектам общепита - клубам, кафе, которые должны быть закрыты после полуночи.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.