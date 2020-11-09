В России за сутки выявили 21 798 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, заразились уже 1 796 132 россиянина. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс., при этом в относительном выражении прирост составляет около 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Московской области, Республике Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Чувашской Республике и Республике Татарстан (по 0,7%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 660 в Московской области, 411 - в Нижегородской области, 342 - в Архангельской области, 329 - в Красноярском крае, 312 - в Республике Карелия. Всего в настоящее время в РФ болеют 430 198 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 256 против 286 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 30 793 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 25 августа снизилась до 1,71%, следует из данных штаба. За сутки скончались 13 человек в Московской области, 12 в Нижегородской области, по 11 в Иркутской и Ростовской областях, 10 в Воронежской.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722, до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%. За сутки выписаны по выздоровлению 422 пациента в Московской области, 318 в Ростовской области, 312 в Воронежской области, 304 в Кемеровской области и 302 в Свердловской области.

Ситуация в Москве и Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 897, в Санкт-Петербурге - на 1 403. Для обоих городов это максимум с начала пандемии. В Москве предыдущее максимальное значение - 6 703 случая - было зафиксировано 7 мая. В Санкт-Петербурге предыдущий максимум составлял 1 331, его зарегистрировали 8 ноября.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 3 313 пациентов, 72 пациента скончались. За все время было выявлено 475 166 случаев заражения, из них выздоровели 343 226 человек, 7 361 умерли. В настоящее время в столице болеют 124 579 человека.

В Санкт-Петербурге за сутки выписаны 712 пациентов, 19 скончались. За все время было выявлено 71 426 заразившихся, из них выздоровели 43 501, скончались 4 181 человек. В настоящее время в регионе болеют 23 744 человека.