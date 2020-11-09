Коэффициент распространения коронавируса в России повысился до 1,09

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вернулся к максимальной с конца октября отметке и составил 1,09. В Москве этот показатель вырос до 1,18 и находится на максимуме с середины октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент не фиксируется ниже единицы. Лишь в Ростовской области он равняется 1, причем уже третий день подряд.

В Воронежской области показатель с 7 ноября находится на отметке 1,01, в Свердловской области и в Ханты-Мансийском автономном округе составил 1,03, в Иркутской области - 1,04, в Нижегородской области - 1,05, в Красноярском крае - 1,06, а в Подмосковье - 1,11.

Стремительнее всего эпидемиологическая ситуация развивается в Санкт-Петербурге, где за сутки выявили уже более 1400 новых случаев. Здесь коэффициент вырос до 1,29, обновив максимум за месяц.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых за сутки случаев заражения увеличилось с 5 тыс. до почти 22 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.