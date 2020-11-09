В половине регионов Дальнего Востока продлили школьные каникулы до середины ноября

"В октябре в условиях распространения коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября", - уточнили в Минобрнауки региона.

Ситуация с распространением коронавируса на Дальнем Востоке остается напряженной, особо сложная обстановка отмечается в Забайкалье, Бурятии, Хабаровском крае, Приморье и Якутии. В частности, в Забайкальском крае за последние сутки врачи выявили максимальное для региона число зараженных - 247. В Бурятии ежесуточно регистрируют около 230 новых случаев инфицирования.

ТАСС, 9 ноября. Пять из 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) приняли решение полностью или частично продлить школьные каникулы до середины ноября, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом. Единственными регионами, которые совсем не продлевали каникулы, стали Чукотка и Сахалин, сообщили ТАСС в региональных органах власти.

В Приморском крае, где каникулы начались со 2 ноября, решили продлить их до 15 ноября не по всему региону, а в девяти крупных городах и районах. "Распоряжением главы территории или руководителя образовательного учреждения на сегодняшний день каникулы до 15 ноября продлены в муниципальных школах Арсеньева, Артема, Большого Камня, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Октябрьского округа и Черниговского района", - сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Останется на каникулах до 15 ноября и треть школ в Якутии, сказали ТАСС в пресс-службе регионального Минобрнауки. "По состоянию на 9 ноября количество школ, которые возобновили обучение после каникул (в очной, очно-заочной и дистанционной форме) - 390. Каникулы в этих школах начались на неделю раньше, с 26 октября. На данный момент на каникулах - со 2 по 15 ноября - находятся 236 учебных учреждений общего образования", - уточнили в министерстве.

Другую тактику выбрали власти Забайкальского края, где каникулы стартовали 26 октября. Там занятия с 9 ноября возобновили во всех школах, но продлили отдых до 15 ноября для 1-5 классов. Решение касается 14 из 35 районов и городских округов Забайкалья - там, где отмечен существенный рост заболевания.

На неделю раньше

В Благовещенске, где каникулы должны были начаться 16 ноября, власти отправили учащихся на отдых на неделю раньше - с 7 ноября. В итоге каникулы продолжатся там две недели - до 20 ноября.

"Долго обсуждали вопрос со специалистами, спорили и пришли к такому решению: вопрос дистанционки пока откладываем. За это время внимательно мониторим ситуацию, смотрим динамику по коронавирусу. И дальше уже принимаем решение, или дети идут в школу, или дистанционный формат. Все будет зависеть от развития пандемии в Благовещенске", - сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В Хабаровском крае власти также отправили школы на отдых на неделю раньше, но еще с 21 октября. Исключение составили северные районы, где сохраняется стабильная ситуация с заболеваемостью. Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона, учащиеся всех классов школ приступили к занятиям с 9 ноября. "Все вышли на учебу, кроме тех классов, которые находятся на карантине", - сказал представитель министерства. Он уточнил, что обучение ведется с учетом всех санитарных требований - помещения регулярно проветриваются, дезинфицируются, школьникам измеряют температуру.

Занятия с понедельника начались в Еврейской автономной области, в Магаданской области и на Камчатке. Во всех трех регионах каникулы тоже длились две недели вместо стандартных семи дней. Исключение в ДФО составили Чукотка и Сахалин - одни из самых благоприятных регионов на фоне пандемии. Так, в Сахалинской области учащиеся в основном отдыхали с 12 по 19 октября. В Южно-Сахалинске каникулы для школьников, кроме старшеклассников, продлили еще на неделю, а 26 октября дети вышли на очное обучение.

Дистанционный формат

Из-за коронавируса часть регионов, которые начали учебный год в очном формате, стали возвращаться к дистанционному обучению. Соответствующее решение принял врио Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Сегодня на заседании президиума правительства края дал поручение министерству образования и науки оперативно подготовить проект постановления о возможности добровольного перевода детей на дистанционный формат обучения. Мы предоставим родителям такую возможность. Должно быть вариативно, безопасно, дружелюбно", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

И. о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов подчеркнул, что родители учеников уже начали обращаться в органы власти с подобными вопросами. Особенно волнует их посещение школы детьми, страдающими хроническими заболеваниями: для коронавируса они особенно уязвимы.

В Забайкальском крае на дистанционное обучение с 9 ноября перевели учащихся 6-11 классов, с 16 по 22 ноября в таком формате уроки будут проходить для всех классов. "Ограничительные меры по средним образовательным учреждениям явно дали свой эффект, идет снижение заболеваемости. Перевод на дистанционный режим работы тоже дает результат", - заявил на оперативном заседании правительства края губернатор Александр Осипов.

Еврейская автономная область решила проводить уроки в очном формате, но закрывающиеся на карантин классы будут незамедлительно переведены на дистанционное обучение. Так, школа №3 в Облучье разделена на две формы обучения. "Ребята начальной школы, с первого по четвертый класс, будут обучаться в классах в обычном режиме. А школьники с пятого по одиннадцатый класс будут учиться удаленно в дистанционной форме - в связи с тем, что большая часть учителей находятся на карантине как контактные лица по COVID-19 или болеют", - уточнили в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.