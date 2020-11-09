Минпросвещения планирует создавать для СМИ направленный на детей контент

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования намерено создавать фильмы и радиопередачи для СМИ, которые будут вовлекать детей в позитивную деятельность. Об этом заявил в понедельник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании экспертных советов при комитете Госдумы по образованию и науке.

"В целях формирования позитивной развивающей среды мы совместно с коллегами из Института изучения детства, семьи и воспитания планируем в том числе создавать медиаконтент, фильмы, радиопередачи для средств массовой информации и интернета, развивать онлайн-механизмы вовлечения детей в позитивную деятельность", - сообщил Кравцов.

Он отметил, что если не работать с онлайн-средой, то вряд ли получиться достигнуть поставленных целей в части воспитания. Кроме того, глава Минпросвещения сообщил, что в правительство был внесен план мероприятий стратегии воспитания на 2021-2025 годы. "Эта стратегия уже внесена в правительство РФ", - сообщил Кравцов.