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В Минпросвещения призвали к осторожности в вопросе единых для всей России школьных каникул

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Такие меры, как введение единых для всех российских школ каникул на время многодневного голосования, требуют осторожного подхода и опоры на мнение родителей и экспертов. Об этом ТАСС заявили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения, комментируя соответствующее предложение председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

"Когда <...> речь идет о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества", - сказал собеседник агентства.

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