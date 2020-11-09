Орден Мужества вручили родителям полицейского, погибшего при задержании в Саратове

САРАТОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Родители полицейского Михаила Гадеева, убитого при задержании наркоторговцев в Саратове, получили орден Мужества, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона Валерия Радаева.

В июле Саратовский областной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы мужчину, расстрелявшему двух полицейских, его сообщник осужден на 12 лет колонии. В декабре прошлого года 33-летний житель Саратова с 40-летним знакомым делали закладки с наркотиками. Мужчин заметили сотрудники полиции, которые при проверке у них документов обнаружили свертки с наркотическим веществом. В этот момент один из злоумышленников из самодельного аналога пистолета Макарова выстрелил в спину сотруднику полиции. От полученного ранения полицейский умер в медицинском учреждении. Второму потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

"9 ноября состоялось вручение ордена Мужества родителям погибшего полицейского Михаила Константиновича Гадеева, а также открытие его бюста на Аллее мужества", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что глава региона поблагодарил родителей Гадеева за воспитание достойного сына. Участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к бюстам погибших сотрудников на территории ГУ МВД по Саратовской области.

"Героями становятся и в мирное время. К сожалению, и в мирное время погибают при исполнении служебного долга. Защищая людей, сохраняя их безопасность. Михаил - один из тех, кто совершил подвиг ценою жизни", - цитирует пресс-служба Радаева.