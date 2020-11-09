В Черногории вступили в силу новые эпидемиологические меры

БЕЛГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Новые ужесточенные эпидемиологические меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, вступили в силу в Черногории в понедельник. Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья страны.

"На основании зарегистрированных случаев заболевания в период с 24 октября по 6 ноября <...> составлен список муниципалитетов, в которых автоматически применяются новые меры с понедельника, 9 ноября, 00:01 часов", - говорится в заявлении. Согласно выводам медиков, ситуация ухудшается во всех муниципалитетах страны, однако особенно серьезная обстановка сложилась в столице страны Подгорице (1 493 инфицированных на 100 тыс. населения) и в исторической столице Черногории - городе Цетине (1 653 заразившихся на 100 тыс. населения). Власти приняли решение ввести в них комендантский час с 22 часов до 5 утра по местному времени. Там также закрываются все кафе и рестораны, а жителям запрещается ходить друг к другу в гости.

В других городах со сложной эпидемиологической обстановкой также запрещены собрания людей, закрыты спортивные и оздоровительные центры. Школьники перешли на дистанционное обучение.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом достигло 22 805 человек, умерли 337. За последние сутки выявлено 426 новых случаев заражения при 840 тестируемых. В среднем по стране число заразившихся на 100 тыс. человек достигло отметки в 921,34, что является одним из худших показателей в Европе.

Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране заразившихся. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над инфекцией, объявив страну "зоной, свободной от коронавируса". Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, собирающихся посетить Черногорию, учитывать при планировании поездки введенный в этой стране с 21 июля всеобщий режим эпидемии коронавируса.