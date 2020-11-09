В Мурманской области создадут новый "Кванториум" и "IT-куб"

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новый "Кванториум", "IT-куб" и другие места дополнительного образования создадут в Мурманской области в 2022-2023 годах при поддержке федерального центра. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в областном правительстве.

"Мурманская область стала победителем в ряде номинаций при отборе проектов в Министерстве просвещения РФ, во-первых появятся дополнительные места дополнительного образования, появится еще один "Кванториум" и центр цифрового развития для детей "IT-куб", - сказал Чибис.

В правительстве уточнили, что из федерального бюджета на создание новых мест дополнительного образования направят около 6 млн рублей, на создание школьного "Кванториума" - 20 млн рублей, а центра цифрового образования детей "IT-куб" - 19 млн рублей в 2022-2023 годах.

Губернатор выразил благодарность региональному министерству образования и науки за подготовку мурманских школьников к участию в конкурсах различного уровня и поздравил с победой в международном конкурсе "Млечный путь" солистку вокального ансамбля мурманского центра дополнительного образования "Лапландия" Дарью Марочкину.

"У нас талантливые дети. Дарья стала лауреатом первой степени в номинации "Эстрадный вокал", мы поздравляем наших талантливых детей, конечно, хочется больше побед, и, конечно, наша задача - поддерживать их во всех начинаниях", - сказал губернатор.

Центр "Лапландия" - крупнейший центр дополнительного образования в Кольском Заполярье, в котором занимается более 4 тысяч юных северян, функционируют 4 отдела, 4 региональных центра, детский технопарк "Кванториум", реализуются порядка 100 дополнительных общеобразовательных программ. "Лапландия" - активный участник и партнер международных, федеральных инновационных проектов, имеет статус федеральной инновационной площадки по развитию дополнительного образования на 2016-2020 годы. С 2015 года учреждение является региональным ресурсным центром по опережающему развитию дополнительного образования детей Мурманской области.