Эксперты: витамин D помогает избежать тяжелого течения болезни при заражении COVID-19

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Британские медики пришли к выводу, что дефицит витамина D в организме человека может привести к тяжелому течению заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета Daily Express .

Так, ученые выявили, что в северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, наблюдалось больше летальных случаев после заражения COVID-19. "Вирус атакует мембранный белок ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС), регулирует кровяное давление и отвечает за воспалительную реакцию", - сказал один из членов исследовательской группы, доктор Гарет Дэвис, отметив, что коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая "цитокиновый шторм". "Это то, что убивает людей", - добавил он, подчеркнув, что достаточное количество витамина D может помочь предотвратить неконтролируемое воспаление.

Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует всем принимать 10 мкг витамина D в период с октября по март, однако Дэвис полагает, что почти каждому взрослому человеку необходимо ежедневно 100 мкг, чтобы обезопасить себя от последствий инфицирования коронавирусом. "Мы знаем, что витамин D снижает риск заражения и останавливает развитие серьезных заболеваний у большинства людей", - указал врач.

В Соединенном Королевстве число инфицированных достигло 1,1 млн человек, более 49 тыс. умерли. Власти признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.