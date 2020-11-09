Мэр Краснодара предложил присвоить имя Героя России Сергея Палагина одной из школ города

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе еженедельной городской планерки предложил присвоить имя Героя России Сергея Палагина одному из общеобразовательных учреждений города.

В пятницу, 6 ноября, сообщалось, что Герой России летчик Сергей Палагин умер в Краснодаре.

"Коронавирус уносит жизни людей. Сегодня состоятся похороны Героя России Сергея Вячеславовича Палагина. Считаю, нужно оставить в памяти горожан имя Сергея Вячеславовича Палагина и присвоить его имя среднему образовательному учреждению", - привела пресс-служба слова Первышова.

Он уточнил, что предложение необходимо проработать в ближайшее время. Также глава города обратил внимание, что "по возможности" эта школа должна быть приближена к летному училищу.

"Может, наименуем школу на ул. Красных Партизан на 1 100 мест, которая открылась в этом году. Сделаем бюст, там хорошая аллея", - добавил Первышов.

Сергей Палагин родился в 1968 году в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. После этого проходил службу в вертолетных частях Группы советских войск в Германии. В 1993 году перешел на службу в вертолетный полк в Буденновске. Принимал участие в боевых действиях во время Осетино-ингушского конфликта в 1993 году. Участвовал в "первой" и "второй" чеченских войнах, боевых действиях на территории Дагестана. В 2004 году указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2014 году в должности подполковника Палагин ушел в запас.