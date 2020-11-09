Глава Удмуртии стал донором плазмы для зараженных коронавирусом

ИЖЕВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов, заразившийся в конце мая коронавирусом, сдал плазму крови, которую применяют для лечения больных. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мой день начался со сдачи плазмы. Зачем? Плазма крови тех, кто переболел COVID-19, содержит антитела к новой коронавирусной инфекции. Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, - один из наиболее эффективных методов лечения", - написал Бречалов.

По его словам, в Удмуртии кровь для заготовки "антиковидной" плазмы принимают от профессиональных доноров. Перед первой сдачей крови донору делают полный анализ крови, ЭКГ, анализ на инфекции.

"На сегодня уже заготовлено около 50 литров антиковидной плазмы - это 200 доз", - добавил руководитель республики.

Всего на 9 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 213 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 8 276 человек выздоровели, 184 летальных случая. В удовлетворительном состоянии находятся 911 заболевших, 693 средней степени тяжести и 149 в тяжелом состоянии.