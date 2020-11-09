В России более 5 тыс. человек заразились коронавирусом в соцучреждениях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек заразились коронавирусом в российских стационарных учреждениях социального обслуживания, где проживают пожилые граждане, в том числе в психоневрологических интернатах и домах престарелых, сообщил в понедельник помощник министра труда и соцзащиты Тарас Васько.

"Болезнь сейчас протекает в легкой форме у 4 415 человек, в средней тяжести у 1 125 человек и тяжелой где-то порядка 37 человек", - сказал Васько на круглом столе в ОНФ. Он добавил, что оказывается помощь там, где выявлены заболевшие в 1148 стационарных организациях.

По словам Васько, все эти организации находятся под контролем Роспотребнадзора и министерств здравоохранения субъектов.

"Если у людей средней тяжести заболевание протекает, то, конечно же, госпитализируем сразу в стационарные организации. Всего у нас было заболевших (с начала пандемии - прим. ТАСС) 24 786 человек. Из них 17 000 - это получатели социальных услуг и 7 700 почти - это сотрудники стационарных организации", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 50,4 млн человек, более 1,25 млн умерли. В России, по данным оперштаба, зарегистрировано 1 796 132 случая заражения, выздоровели 1 335 141 человек, умерли 30 793. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.