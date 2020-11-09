В Приморье начали серию онлайн-семинаров для работников туристической сферы

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Владивостокский государственный университет (ВГУЭС) и туристско-информационный центр Приморья в понедельник начали 72-часовой дистанционный обучающий курс для специалистов в сфере туризма. Семинары для экскурсоводов и гостиничного менеджмента проводят эксперты из пяти городов России, сообщается на сайте ВГУЭС.

"Актуализация знаний и знакомство с лучшими мировыми практиками - важнейшая составляющая успеха специалистов туристской отрасли и в конечном итоге - предприятий сферы туризма. Особенно это важно в текущем году, который внес беспрецедентные коррективы в долгосрочные стратегические планы и определил совершенно новые условия функционирования. Именно поэтому с 9 ноября автономная некоммерческая организация "Туристско-информационный центр Приморского края" совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса запускает серию семинаров для специалистов отрасли", - говорится в сообщении.

Директор туристско-информационного центра Ольга Гуревич уточнила, что на курс записались более 150 сотрудников предприятий, работающих в сфере туризма.

По словам директора международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галины Гомилевской, в обучающую программу вошли технологии, которые используются для прохождения региональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также обязательной классификации коллективных средств размещения. Первая часть семинаров посвящена инновационным технологиям гостиничного менеджмента, в нее войдут блоки по антикризисному бюджетированию, операционному менеджменту в условиях пандемии. Вторая серия семинаров будет посвящена экскурсионной деятельности, в том числе современным формам организации услуг гида и формированию "мягких навыков".

В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.