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Выборы президента США - 2020

СМИ: собака из приюта впервые поселится в Белом доме

Вместе с семьей Байденов проживают две немецкие овчарки, пишет портал BuzzFeed

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Пес по кличке Мэйджор в следующем году может стать первым четвероногим жителем Белого дома, попавшим туда из приюта, благодаря демократу Джозефу Байдену, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

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По его сведениям, вместе с семьей Байденов проживают две немецкие овчарки: пса по кличке Чемп Джозеф и его супруга Джилл приобрели у заводчика еще в 2008 году, а вот Мэйджора чета взяла из приюта Delaware Humane Association в 2018 году после того, как их дочь Эшли показала объявление в Facebook. Издание отмечает, что никто из президентов страны ранее не даровал собакам лучшую жизнь, забирая из питомника, однако 36-й президент США Линдон Джонсон (1908-1973) приютил в Белом доме дворнягу, которую его дочь нашла на АЗС в штате Техас в День благодарения в 1966 году.

Многолетняя традиция пребывания собак в Белом доме была прервана с вступлением в должность действующего президента США Дональда Трампа, который ссылался на чрезмерную занятость для того, чтобы заводить четвероного друга. В свою очередь Байден в ходе предвыборной кампании активно использовал своих питомцев для привлечения электората. "Давайте вернем собак в Белый дом", - написал он в начале ноября в Twitter.

В прошлом году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также завел себе собаку из приюта. С сентября 2019 года в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит поселился щенок породы джек-рассел-терьер по имени Дилин, который прибыл из приюта благотворительной организации Friends of Animals Wales.

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