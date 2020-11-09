Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и губернаторам сохранить имеющиеся объемы лечения и лекарственного обеспечения детей с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами кабмина.

"Обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями", - говорится в перечне поручений президента.

Правительству также необходимо обеспечить функционирование с 1 января 2021 года дополнительного механизма оказания медпомощи детям с такими заболеваниями за счет средств, поступающих в федеральный бюджет в результате повышения налога на доходы физических лиц. Кабмин должен определить порядок оказания такой медицинской помощи, предусмотрев при этом, что приоритет при принятии подобных решений имеют врачи, общественные деятели, обладающие авторитетом в сфере охраны здоровья граждан.

Кроме того, Минздраву и Минпромторгу России совместно с руководителями российских регионов поручено безвозмездно обеспечить лекарствами больных с коронавирусом, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.