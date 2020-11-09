В Кремле не стали комментировать отказ Сафронову в звонке матери

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует отказ следователя разрешить советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, поговорить по телефону из СИЗО с матерью в день ее рождения.

"Это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента - определять режимы пребывания в СИЗО", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он переадресовал вопрос по этой теме "в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима".

23 октября адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что следователь ФСБ отказал его подзащитному в телефонном разговоре с матерью в день ее рождения из опасений, что обвиняемый может использовать беседу для скрытого обмена информацией или разведывательных заданий.