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Дело Ивана Сафронова

В Кремле не стали комментировать отказ Сафронову в звонке матери

Это является вопросом режима в СИЗО, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует отказ следователя разрешить советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, поговорить по телефону из СИЗО с матерью в день ее рождения.

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"Это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента - определять режимы пребывания в СИЗО", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он переадресовал вопрос по этой теме "в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима".

23 октября адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что следователь ФСБ отказал его подзащитному в телефонном разговоре с матерью в день ее рождения из опасений, что обвиняемый может использовать беседу для скрытого обмена информацией или разведывательных заданий.

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