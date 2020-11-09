Франция вплотную приблизилась к России по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Франция по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилась к России, где за все время пандемии выявлено почти 1,8 млн инфицированных. В республике, по последним данным, всего было подтверждено 1,78 млн случаев, однако в понедельник статистика еще не публиковалась.

Россия пока остается на четвертом месте в мире по числу заразившихся. Первое место все еще занимают США, за ними следуют Индия и Бразилия.

Общее количество инфицированных в мире за время пандемии, по данным ведущего подсчеты на базе международных официальных данных американского Университета Джонса Хопкинса, составило почти 50,4 млн, умерли более 1,25 млн человек.

Американские максимумы

США остаются на первом месте в мире не только по числу инфицированных (9,96 млн) и умерших (237,5 тыс.) из-за коронавируса, но и по скорости распространения инфекции. В воскресенье в стране было выявлено свыше 126,7 тыс. заразившихся - самый высокий суточный показатель в мире за все время пандемии. В соседней Канаде (264,1 тыс. инфицированных) также растет заболеваемость, однако ее уровень в 30 раз ниже, чем в США.

В странах Латинской Америки хотя и наблюдается снижение прироста числа заражений, но общее число инфицированных остается высоким: в Бразилии 5,66 млн заразившихся и почти 162,4 тыс. умерших, в Аргентине - 1,24 млн и 33,5 тыс., в Мексике - 967,8 тыс. и 95 тыс., в Перу - 922,3 тыс. и 34,8 тыс.

Европейский рост

В Европе рост заболеваемости наблюдается не только во Франции (86,8 тыс. случаев заражения в сутки), но и в Великобритании (до 25 тыс.), Испании (свыше 22,5 тыс.), Италии (почти 40 тыс.).

По общему числу инфицированных в этом регионе в первую десятку стран мира в итоге входят Испания (1,33 млн заразившихся) и Великобритания (1,19 млн), вплотную к этим показателям приблизилась Италия (935,1 тыс.). Значительно затронула инфекция Германию (671,8 тыс. заразившихся), Польшу (546,4 тыс.), Бельгию (500,7 тыс.) и Украину (460,3 тыс.).

Азиатский эпицентр

В Азии главным эпицентром вспышки коронавируса остается Индия (8,55 млн заразившихся и 126,6 тыс. умерших), где в последнюю неделю уровень заболеваемости стабильно превышал 45 тыс. случаев заражения в сутки, что, впрочем, вдвое ниже по сравнению с пиковыми показателями осени.

А в Иране (682,5 тыс. заразившихся и почти 38,3 тыс. смертей) заболеваемость с середины сентября, напротив, активно растет: в субботу медики зарегистрировали суточный максимум - 9,4 тыс. случаев заражения при максимальных 459 умерших в воскресенье. В большинстве же других стран региона темпы распространения инфекции заметно снижаются.