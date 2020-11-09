В Доброграде под Владимиром начали строить первую школу

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство первой школы "Мир" и детского сада на территории появившегося на частные средства Доброграда началось во Владимирской области, передает корреспондент ТАСС.

"Надеемся, что в ближайшие несколько лет эта школа сможет стать полноправным объектом образования Владимирской области. Это первая школа. Всего школ по проекту в Доброграде должно быть девять", - отметил на церемонии начала строительства школы основатель группы компаний "Аскона", развивающей проект строительства Доброграда, инициатор создания школы "Мир" Владимир Седов.

Школа "Мир", рассчитанная на 275 учащихся, примет первых детей осенью 2021 года, в 2022 году начнет работать детский сад на 100 мест. В состав школы также войдет центр дополнительного образования для жителей Доброграда и центра повышения квалификации педагогов. Общий объем частных инвестиций в проект превысит 500 млн рублей.

"Это не только начало строительства этой школа, это начало строительства целого ряда социальных объектов, которые будут строиться на этой территории. Сейчас здесь построено уже порядка 60 тыс. кв. м, к 2034 года планируется построить порядка 1,6 млн кв. м, здесь будут жить более 45 тыс. человек", - добавил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Строительство Доброграда во Владимирской области началось в 2012 году, планируемый объем инвестиций к концу реализации проекта в 2034 году достигнет 73 млрд рублей, на данный момент в проект вложено более 8 млрд рублей. Работу ведут на частные инвестиции при государственной поддержке, в 2019 году Доброград получил статус поселка, сейчас в нем проживают около 1 000 человек. В конце октября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ "Доброград-1".

На территории города уже создана благоустроенная зона с парками, детскими площадками, скверами, беседками, действуют ресторан, спортивный комплекс, есть собственный аэродром малой авиации. Недалеко от Доброграда создан клинический медицинский центр. На территории населенного пункта регулярно проводятся фестивали, концерты и развлекательные мероприятия, гастроли Большого театра России, фестиваль Усадьба Jazz, выступления олимпийских чемпионов по фигурному катанию.