Число мест в ковидных госпиталях Тверской области увеличат до 1,7 тыс.

ТАСС, 9 ноября. Власти Тверской области дополнительно открывают более 140 мест в инфекционных госпиталях на базе двух районных больниц из-за роста числа заражений коронавирусом. В общей сложности количество мест превысит 1,7 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Тверской области расширяется коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни будет введена 141 дополнительная койка в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах. Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1 736 единиц", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба региона на 9 ноября, в области выявлено 11 086 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 181 за последние сутки, выздоровели 6 438 человек, 339 пациентов умерли. "По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, в условиях текущей эпидемиологической ситуации для эффективного противодействия пандемии на территории Верхневолжья важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний. В регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2 626 единиц", - отметили в пресс-службе.

Для оказания помощи заразившимся коронавирусом в медучреждениях региона есть 399 аппаратов искусственной вентиляции легких. Компьютерные томографы для диагностики заражения используются в областной клинической больнице, горбольнице № 6 в Твери, а также в больницах Бежецкого, Калининского, Кимрского, Вышневолоцкого и Нелидовского районов. "Ведется работа по приобретению и установке еще двух аппаратов в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

В регионе обеспечен штат и резерв медицинских кадров, в том числе привлекаются студенты и ординаторы в первичное звено, инфекционные госпитали. Сформирован запас медикаментов для лечения коронавируса, а также средств индивидуальной защиты врачей: медицинские перчатки, маски, защитные очки и экраны для лиц, респираторы, бахилы, защитные костюмы. Постоянно ведется мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в аптеках и торговых точках региона, а также цен на изделия.