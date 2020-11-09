ВЦИОМ: более трети россиян предпочитают слушать эстрадные песни

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более трети опрошенных россиян (36%) чаще всего предпочитают слушать эстрадные песни. Народные песни любят 28% граждан, рок-музыку слушают 25% респондентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в понедельник.

"В списке музыкальных предпочтений россиян на первом месте находятся эстрадные песни - их любят 36%, чаще женщины (46%) и 45-59 летние сограждане (42%). На втором месте - народные песни (28%), чаще их называли россияне старше 60 лет (44%) и жители сел (40%). Рок-музыка расположилась на третьем месте (25%), ей чаще отдают предпочтение мужчины (35%) и молодежь 18-24 (42%) и 25-34 лет (40%)", - говорится в исследовании.

Военные и авторские песни предпочитают по 21% граждан, 9% - оперу, по 5% - марши и блатные песни.

Около трети россиян (29%) умеют играть на каком-либо музыкальном инструменте, среди них 43% составляет молодежь 18-24 лет. Наиболее популярны у соотечественников струнно-щипковые инструменты (гитара, арфа, балалайка) ими владеют 15% респондентов. Не умеют играть ни на одном из музыкальных инструментов 71% опрошенных россиян. Почти половина граждан (46%) хотели бы, чтобы их дети или внуки получили инструментальное музыкальное образование.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 октября 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.