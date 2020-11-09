В Поволжье прогнозируют снег с дождями и похолодание

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Осадки в виде снега и дождя, а также переход температуры из плюсовой зоны в минусовую ожидаются на этой неделе в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня, завтра и практически в течение всей недели характер погоды в Приволжском федеральном округе обусловлен тыловой частью циклона, центр которого будет находится над Западной Сибирью. Влияние этого циклона на погоду в Поволжье продлится практически до конца недели. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, потоки [воздуха] будут преобладать северные, северо-западные, поэтому температура будет снижаться", - сказал он.

По словам Синенкова, понижение температуры начнется со среды. Так, в Уфе и Пермском крае в выходные дни столбик термометра опустится до минус 10-13 градусов, при этом в Башкирии высота снежного покрова достигнет трех-четырех сантиметров, а в Прикамье - пяти-семи сантиметров. По словам начальника отдела метеопрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитовой, прогнозируемое к концу недели понижение температуры ниже нормы для этого времени года, ранее аномальные значения - выше на три-четыре градуса - уже наблюдались.

Холодно будет и в Оренбурге, в других регионах округа ожидается снег, но его покров не превысит полутора сантиметров. По данным Приволжского УГМС, в Самарской области во вторник выпадет мокрый снег, а ночью ожидаются заморозки до минус шести градусов, на дорогах появится гололедица. Быть внимательными на дороге призывают и жителей Удмуртии, где в ночь на понедельник усиливался ветер, на неделе похолодает до минус пяти - семи градусов, возможен гололед. В Кировской области пока еще тепло - в пределах трех градусов тепла, но уже завтра температура воздуха начнет снижаться до нуля - минус двух градусов.

"В Нижнем Новгороде преимущественно облачно, сегодня без осадков, завтра температура ноль - плюс два градуса, начиная со среды ноль - минус два, а по ночам до минус трех - минус пяти, время от времени снежинки, небольшой снег. В Казани плюс два завтра, начиная со среды температура уже отрицательная, небольшой снег. В Пензе сегодня - завтра в пределах двух-трех градусов тепла, далее отрицательные температуры, небольшие снежинки, преимущественно, облачная погода", - пояснил Синенков.

Снег, выпадающий в регионах Поволжья, может продержаться несколько дней до образования устойчивого снежного покрова.