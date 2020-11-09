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Пандемия COVID-19
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Кабмин продлит на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций

По словам премьер-министра, "нужно по-максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство приняло решение продлить на год запрет на плановые проверки медицинских учреждений. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В этом году из-за коронавируса правительство приняло меры, чтобы упростить работу многих организаций, в том числе в сфере здравоохранения были приостановлены плановые проверки медицинских организаций, что особенно важно в нынешней ситуации. <…> Продлен еще на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций", - сказал глава правительства.

По его словам, "нужно по-максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе". Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать соответствующий проект федерального закона. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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