Кабмин продлит на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство приняло решение продлить на год запрет на плановые проверки медицинских учреждений. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В этом году из-за коронавируса правительство приняло меры, чтобы упростить работу многих организаций, в том числе в сфере здравоохранения были приостановлены плановые проверки медицинских организаций, что особенно важно в нынешней ситуации. <…> Продлен еще на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций", - сказал глава правительства.

По его словам, "нужно по-максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе". Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать соответствующий проект федерального закона.