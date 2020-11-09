Мурашко заявил, что на борьбу с коронавирусом мобилизована вся система здравоохранения

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате", - сказал министр.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, на борьбу с инфекцией мобилизована вся система здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мурашко напомнил, что ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тыс. человек.

В РФ развернуто около 260 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них 82% заняты, уточнил Мурашко. "Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тыс. коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня на уровне 82%", - сказал он.

По его данным, почти две трети субъектов РФ фиксируют занятость больничных коек для пациентов с коронавирусом выше 80%. "Для того, чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня развернуто в стране 260 тыс. коек и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня составляет на уровне 82%. Есть регионы, по которым мы видим дефицит конечного фонда - 53 субъекта, где занятость коек составляет выше 80%, и по ним дополнительно принимаются решения по развертыванию", - сказал он.

Бригады специалистов федеральных центров и Минздрава работают ежедневно в десяти регионах России для помощи в организации борьбы с коронавирусной инфекцией. "Именно система организации помощи в регионе является ключевой. Для этого сегодня в десяти регионах, включая воскресные дни, работают бригады специалистов федеральных центров и Министерства здравоохранения для отлаживания и помощи субъектам РФ именно в принципах организации", - сказал Мурашко.

Важным элементом в процессе борьбы с коронавирусом Мурашко назвал направление студентов-медиков в медицинские организации для помощи на амбулаторном этапе. "Сегодня 25 тыс. обучающихся по образовательным программам высшего образования, более 16 тысяч обучающихся по программам ординатуры, 800 студентов среднего профессионального образования и 8 тыс. сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, а также более 12,5 тыс. из дополнительного медицинского образования направлены в медицинскую сеть", - пояснил министр.