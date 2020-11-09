Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о недостатке лекарств в продаже

Выступая в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава кабмина отметил, что сейчас особенно важно стабильное обеспечение лекарственными препаратами. "Что касается вопросов обеспечения медицинской продукцией, в том числе функционирования системы маркировки, я просил здесь Минпромторг организовать специальную горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов", - сообщил Мишустин.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным.

По его словам, "важно наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые изделия и препараты были в продаже".

Он также обратил внимание на аспекты обеспечения лекарствами тех, кому установлен диагноз "коронавирусная инфекция", и кто будет проходить лечение на дому. "Прошу министра здравоохранения [Михаила Мурашко] и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно", - распорядился глава кабмина.

Он добавил, что для пациентов, нуждающихся в госпитализации, "такая возможность должна быть обеспечена", для чего "во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом". "Ни один заболевший не должен остаться без помощи", - подчеркнул Мишустин.

Ситуация с распространением коронавирусом в РФ

Как подчеркнул премьер, ситуация с распространением инфекции в России "по-прежнему остается сложной". Он отметил при этом, что средства федерального бюджета, необходимые для противодействия пандемии, доведены до регионов. "И в каждом субъекте РФ надо обеспечить все необходимое для лечения людей - это и системы тестирования, и средства индивидуальной защиты, и, конечно, медикаменты", - сказал глава кабмина.

"Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно", - распорядился премьер.

Мишустин выразил благодарность врачам, которые борются с коронавирусом, подчеркнув, что правительство продолжает их поддержку. "На эти цели направлено 26 млрд рублей, за счет них до конца года около 400 тыс. медицинских работников ежемесячно будут получать специальные социальные выплаты", - сказал премьер.

Модернизация инфекционных лабораторий

Правительство России выделит более 800 млн рублей на закупку современного оборудования для лабораторий, которые выявляют коронавирус и другие инфекции, заявил Мишустин.

По его словам, ситуация и в России, и в мире доказывает, что важно проводить диагностику COVID-19 и других инфекционных заболеваний "в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики".

"Для этого необходимо провести модернизацию лабораторий. Правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора, оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций", - сказал Мишустин.

Премьер добавил, что раннее выявление заболевания "позволяет не только вовремя оказать человеку необходимую медицинскую помощь, но и уберечь от распространения инфекции и заражения других людей".

Ограничения в связи с распространением коронавируса

Премьер-министр считает, что региональные власти должны точечно вводить ограничения в связи с распространением коронавируса в муниципалитетах с наиболее сложной ситуацией.

"Не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность, и там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика", - заявил.

По словам главы кабмина, это позволит без серьезных последствий для экономики снизить заболеваемость, сохранить жизни и здоровье людей. При этом Мишустин обратил внимание региональных властей на то, что в тех субъектах РФ, где ограничительные мероприятия были введены своевременно, ситуация с заболеваемостью управляема. "Система здравоохранения справляется, и люди в полном объеме получают необходимую помощь", - подчеркнул он.