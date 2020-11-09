Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух регионах России

"Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости (коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС), в стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она отметила, что от 500 до 600 тыс. тестов на коронавирус проводится в сутки во всех регионах страны. "Более 65 млн исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвуют 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 до 600 тыс. исследований во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова.

Попова также рассказала, что в некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах. "Несмотря на выпущенное две недели назад постановление главного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарской Республике, Пензенской области", - сказала она. Попова напомнила, что в 56 регионах установлен запрет на проведение мероприятий с 23:00 до 06:00, режим текущей дезинфекции усилен только в 61 регионе, в 59 регионах введены ограничения для граждан старше 65 лет.

Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по РФ. "К сожалению, при абсолютно четких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жестко их контролировать - в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточной, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней", - сказала она.

По словам Поповой, в субъектах, в которых административные санкции фактически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня. "Это Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Республика Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край", - добавила Попова.