Компания "Генериум" начала отгрузку вакцины "Спутник V" в медицинские учреждения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Генериум" начала отгрузку вакцины против коронавируса "Спутник V" в медицинские учреждения. Об этом сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением нового коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"На прошлой неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции. Компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины ["Спутник V"] с производственных площадок непосредственно в медицинские организации", - сказал министр.

Мурашко уточнил что "это первые поставки, которые наращиваются в ежедневном режиме".

26 октября в Минздраве сообщили, министерство расширило список производителей вакцины против коронавируса "Спутник V", добавив в регистрационное удостоверение компанию "Генериум". Ранее в регистрационное удостоверение были внесены филиал "Медгамал" ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и АО "Биннофарм".