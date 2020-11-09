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Пандемия COVID-19
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На портале госуслуг запустят сервис для сообщений о дефиците лекарств

Медики могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, уточнил глава Минздрава Михаил Мурашко

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты, запускается в понедельник на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Министр отметил, что рассчитывает на поддержку этой инициативы.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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