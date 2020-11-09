Мурашко заявил, что вакцинация против гриппа в России идет по плану

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа в России идет по установленному плану, сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По вакцинации против гриппа все идет в рамках установленных параметров и планов. Есть ряд регионов, которые несвоевременно осваивали те поставленные вакцины, это единичные регионы, поэтому с ними отработаны, в том числе, организационные вопросы по своевременному вакцинированию населения", - сказал министр.

Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска, поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что более 48 млн жителей России сделали прививки против гриппа, из них более 13 млн дети. Ситуация по гриппу на сегодняшний день в субъектах в целом благополучная.