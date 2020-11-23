Все, что нужно знать о донорстве органов в России

Трансплантация органов и тканей ежегодно спасает жизни сотням тысяч людей. По данным Минздрава России, уже сейчас в стране живут 16,5 тыс. человек с пересаженными органами.

Однако эта тема до сих пор не обсуждается широко в обществе и окружена множеством мифов. Именно поэтому многие относятся к посмертному донорству насторожено. Но стать донором - важное решение, о котором необходимо задуматься уже сейчас. Этот шаг в дальнейшем поможет спасти жизни нескольких человек. Католическая и православная церкви уже сошлись во мнении и поощряют донорство. Теперь настало время сделать личный выбор.

Чтобы разобраться в этой теме глубже и получить ответы на популярные вопросы, читайте серию материалов ниже: