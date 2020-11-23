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Все, что нужно знать о донорстве органов в России

Как труды Николая Пирогова повлияли на развитие трансплантологии, какими мифами окружено посмертное донорство и зачем нужна национальная система учета донорских органов
© Gettyimages

Трансплантация органов и тканей ежегодно спасает жизни сотням тысяч людей. По данным Минздрава России, уже сейчас в стране живут 16,5 тыс. человек с пересаженными органами.

Однако эта тема до сих пор не обсуждается широко в обществе и окружена множеством мифов. Именно поэтому многие относятся к посмертному донорству насторожено. Но стать донором - важное решение, о котором необходимо задуматься уже сейчас. Этот шаг в дальнейшем поможет спасти жизни нескольких человек. Католическая и православная церкви уже сошлись во мнении и поощряют донорство. Теперь настало время сделать личный выбор.

Чтобы разобраться в этой теме глубже и получить ответы на популярные вопросы, читайте серию материалов ниже:

3 сентября, 11:45
Общество
12 главных вопросов о донорстве органов
22 сентября, 15:31
Общество
Правда и мифы о донорстве и трансплантации: рассказываем о самом главном
12 октября, 10:31
Общество
Учет жизней: как будет работать новый регистр доноров и трансплантаций
26 октября, 10:32
Общество
10 событий в российской трансплантологии, которые повлияли на мировую практику
9 ноября, 10:48
Общество
Возьми мое сердце: что мешает посмертному донорству в России

Подробную информацию о донорстве органов ищите на портале donorstvo.org

© Пресс-служба Минздрава РФ

 

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