Росздравнадзор проверит больницу под Пензой после слов врача о проблемах с лечением

ПЕНЗА, 9 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверку в Каменской межрайонной больнице Пензенской области после выступления в СМИ врача Константина Маркова, который сообщил о проблемах с лечением не зараженных коронавирусом больных. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Росздравнадзора.

Врач анестезиолог-реаниматолог Константин Марков в эфире ОТР сообщил, что ряд отделений в больнице были закрыты в связи с перепрофилированием под лечение коронавирусных больных. Он также добавил, что врачи якобы сами должны покупать недостающие препараты, а в самой больнице есть трудности с обеспечением кислородом.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам ГБУЗ "Каменская МРБ", врач которой заявил в СМИ о проблемах в больнице", - отмечается в сообщении.

Администрация больницы сообщила, что информация, изложенная Марковым, не соответствует действительности. Для лечения больных COVID-19 было перепрофилировано 185 коек. В связи с этим была изменена маршрутизация больных хирургического, травматологического, гинекологического, наркологического, терапевтического профилей, беременных и рожениц. "Госпитализация этих пациентов осуществляется в дежурные стационары города Пензы", - отмечается в сообщении на сайте больницы.

Также в медучреждении опровергли данные о нехватке кислорода и лекарственных средств. "Считаем, что анестезиолог-реаниматолог Марков К. В., находящийся в настоящее время в очередном отпуске, озвучил свое персональное мнение в форме оценочного суждения, которое дискредитирует государственную систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Пензенской области, по данным на 9 ноября, подтверждено 16 775 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 042 пациента выписаны после выздоровления, 203 человека умерли.