Путин подписал закон об ограничениях для омбудсмена и его постоянном проживании в РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что уполномоченным по правам человека может стать гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Также законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет. При этом ему запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Проект этого закона был внесен президентом в рамках реализации новых положений конституции.