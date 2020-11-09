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Путин подписал закон об ограничениях для омбудсмена и его постоянном проживании в РФ

Этот пост может занять гражданин России не моложе 35 лет

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что уполномоченным по правам человека может стать гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Также законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет. При этом ему запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Проект этого закона был внесен президентом в рамках реализации новых положений конституции.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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